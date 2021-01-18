Сутормин: Главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство — мы сами

Фланговый полузащитник «Зенита»поделился ожиданиями от оставшейся части сезона Российской Премьер-лиги.

После 19 туров петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего конкурента на четыре очка — ЦСКА.

«Я думаю, что главный конкурент за чемпионство — мы сами. Как бы банально это ни звучало. Все зависит только от нас.

В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству.

Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, возьмем золотые медали», — приводит слова Сутормина клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека питерцев 21 матч, в котором он отличился двумя забитыми мячами, а также пятью результативными передачами.