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    Сутормин: Главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство — мы сами

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    Фланговый полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от оставшейся части сезона Российской Премьер-лиги.

    Алексей Сутормин
    Алексей Сутормин

    После 19 туров петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего конкурента на четыре очка — ЦСКА.

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    • «Я думаю, что главный конкурент за чемпионство — мы сами. Как бы банально это ни звучало. Все зависит только от нас.

    В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству.

    Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, возьмем золотые медали», — приводит слова Сутормина клубная пресс-служба.

    В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека питерцев 21 матч, в котором он отличился двумя забитыми мячами, а также пятью результативными передачами.

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