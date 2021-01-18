Сульшер заявил, что «МЮ» не заслужил победу в матче с «Ливерпулем»

Главный тренервысказался о матче с(0:0) в 19-м туре АПЛ.

«Мы не заслужили трех очков, потому что играли недостаточно хорошо. Мы не навязывали свою игру, особенно в первом тайме. По ходу матча качество нашей игры улучшилось, мы могли победить. Во втором тайме мы создали два невероятных момента.

Мы можем играть лучше, чем сегодня, и мы знаем это. Можем действовать более организованно, больше владеть мячом. Нам пришлось слишком много защищаться, мы слишком часто отдавали им мяч. Нужно улучшить некоторые моменты.

Честно говоря, прямо сейчас я расстроен. Учитывая травмы игроков "Ливерпуля", мы хотели приехать и добыть победный результат. Мы этого не сделали, но одно очко окажется хорошим результатом, если мы выиграем следующий матч», — цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей и с 37 очками закрепился на первом месте в таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 34 очками идет третьим.