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    Сульшер заявил, что «МЮ» не заслужил победу в матче с «Ливерпулем»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о матче с «Ливерпулем» (0:0) в 19-м туре АПЛ.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Мы не заслужили трех очков, потому что играли недостаточно хорошо. Мы не навязывали свою игру, особенно в первом тайме. По ходу матча качество нашей игры улучшилось, мы могли победить. Во втором тайме мы создали два невероятных момента.

    Мы можем играть лучше, чем сегодня, и мы знаем это. Можем действовать более организованно, больше владеть мячом. Нам пришлось слишком много защищаться, мы слишком часто отдавали им мяч. Нужно улучшить некоторые моменты.

    Честно говоря, прямо сейчас я расстроен. Учитывая травмы игроков "Ливерпуля", мы хотели приехать и добыть победный результат. Мы этого не сделали, но одно очко окажется хорошим результатом, если мы выиграем следующий матч», — цитирует Сульшера Sky Sports.

    «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей и с 37 очками закрепился на первом месте в таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 34 очками идет третьим.

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