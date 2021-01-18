Перед «Сочи» поставлена задача попасть в еврокубки

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал данную информацию.
«Я бы не хотел ее подтверждать, потому что это будет громким заголовком. Гораздо важнее в текущей ситуации осознание у всех в клубе, что мы добились промежуточного четвертого места после 19 туров. Значит, мы идем правильным путем. Почему бы нам не продолжить им идти в оставшиеся 11 туров? Мы должны выходить на поле и выигрывать.
Да, нужно сделать сверхусилие, но, думаю, вполне естественно, что развитие и прогресс, которые демонстрируют клуб, подразумевают, что мы хотели бы когда-нибудь попасть в Европу. Ни один клуб РПЛ не отказался бы попасть в Лигу Европы», — сказал Рубашко.
Сочи« после 19 туров РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице.