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    Перед «Сочи» поставлена задача попасть в еврокубки

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    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поставил задачу команде выйти в Лигу Европы по итогам текущего сезона, сообщает «Матч ТВ».

    «Сочи»
    «Сочи»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал данную информацию.

    «Я бы не хотел ее подтверждать, потому что это будет громким заголовком. Гораздо важнее в текущей ситуации осознание у всех в клубе, что мы добились промежуточного четвертого места после 19 туров. Значит, мы идем правильным путем. Почему бы нам не продолжить им идти в оставшиеся 11 туров? Мы должны выходить на поле и выигрывать.

    Да, нужно сделать сверхусилие, но, думаю, вполне естественно, что развитие и прогресс, которые демонстрируют клуб, подразумевают, что мы хотели бы когда-нибудь попасть в Европу. Ни один клуб РПЛ не отказался бы попасть в Лигу Европы», — сказал Рубашко.

    Сочи« после 19 туров РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице.

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