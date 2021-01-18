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    Педро Роша: Хочу уделять больше внимания изучению русского языка, для меня это важно

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    Нападающий «Спартак» Педро Роша прокомментировал возвращение в московский клуб.

    Педро Роша
    Педро Роша

    «Пока все идет хорошо, очень рад вернуться, рад увидеть старых товарищей. Надеюсь, сбор для нас всех пройдет хорошо.

    Находясь в Бразилии, я готовился, тренировался. Знал, что сборы будут непростые и подошел к ним во всеоружии.

    Рад, что из холодной Москвы мы сразу уехали в Дубай, потому что от холода я уже успел отвыкнуть, хорошо, что провели в Москве пару-тройку дней и снова вернулся в теплый климат.

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    • Сейчас есть Айртон, Понсе, который говорит по-испански, и я его немного понимаю. Есть Ларссон, с которым можно найти общий язык. По правде сказать, я хочу уделять больше внимания изучению русского языка. Для меня это важно.

    Какие русские слова ты помню? Давай, хорошо, можно, достаточно большой запас», — приводит слова Роши пресс-служба «Спартака».

    Интервью Педро Роши
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