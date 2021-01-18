Пирло прокомментировал поражение от «Интера»

Главный тренерподвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против(0:2).

«С самого начала матча у нас было неправильный настрой. Становится трудно, когда у тебя нет решимости побеждать в единоборствах. Команда просто не вышла на поле. Мы были робкими, боялись атакующей игры "Интера", поэтому мысленно сосредоточились только на защите и позволили сопернику захватить инициативу. Это плохое поражение, мы не могли бы сыграть еще хуже. Это было неожиданно, но мы должны поднять голову и готовиться к Суперкубку Италии против "Наполи".

Наши амбиции остаются прежними. Это ошибка против сильного соперника, такое случается, но меня разочаровывает наше отношение. Такой клуб, как "Ювентус", должен выходить на поле с определенной уверенностью и амбициями, желанием проявить инициативу и направить игру в определенное русло, но мы были слишком робкими.

Тренер всегда первым берет на себя вину за поражение. Если команда не выполнила то, что мы запланировали, значит, она не поняла план», — цитирует Пирло Football Italia.

«Интер» поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А и уступает «Милану» лишь по дополнительным показателям. У «Ювентуса» прервалась трехматчевая победная серия, туринцы находятся на пятой строчке.