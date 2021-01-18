Кальяри — Милан: смотреть онлайн, прямая трансляция 18.01.2021

Последний матч между собой: «Милан» — «Кальяри» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Милан»).
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