Кальяри — Милан: смотреть онлайн, прямая трансляция 18.01.2021

В 22:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Милан» — «Кальяри» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Милан»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кальяри» — «Милан».

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