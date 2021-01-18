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    «Интер» обыграл «Ювентус» и догнал лидирующий «Милан»

    «Интер» — «Ювентус»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (2:0) в центральном матче 18-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Барелла остался без присмотра на правом краю чужой штрафной и навесил в центр на линию вратарской, откуда Видаль в борьбе с Данило ударом головой отправил мяч точно в цель.

    А на 52-й минуте Бастони исполнил великолепную длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной, после чего Барелла выбежал один на один и прицельно пробил под перекладину ворот Щенсны.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Ювентус 2:0
    Голы: 1:0 Артуро Видаль (12'), 2:0 Николо Барелла (52') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Эшли Янг (Маттео Дармиан, 72'), Артуро Видаль (Роберто Гальярдини, 77'), Николо Барелла, Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 86') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Данило, Леонардо Бонуччи, Gianluca Frabotta (Федерико Бернардески, 58'), Аарон Рэмси (Деян Кулушевски, 58'), Федерико Кьеза, Адриен Рабьо (Уэстон Маккенни, 58'), Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Альваро Мората Предупреждения: Леонардо Бонуччи (36'), Эшли Янг (60'), Альваро Мората (62'), Николо Барелла (67')

    «Интер» поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А и уступает «Милану» лишь по дополнительным показателям.

    У «Ювентуса» прервалась трехматчевая победная серия, туринцы находятся на пятой строчке.

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