Хендрикс: Тедеско сказал, что вместе мы добьемся многого

Новичок «Спартака»рассказал, как прошла его первая встреча с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

«У меня был отличный первый день. Я хорошо поработал в зале перед тренировкой. Здорово быть на поле со всеми парнями, наконец я познакомился с ними лично и узнал их поближе. Я уже слышал от парней, что тренер по физподготовке — зверь! В зале перед завтраком было немного тяжело. У меня был отличный первый день, но да, он настоящий зверь.

Я уже знаю многое про "Спартак". Это крупнейший российский клуб, у которого самая большая армия болельщиков, отличный стадион. Знаю, что за клуб играл Куинси Промес, команда была чемпионом, играла в Лиге чемпионов — довольно успешное время. Я не могу дождаться, чтобы стать успешным со "Спартаком".

Встреча с Тедеско прошла хорошо. Мы виделись в отеле перед моим медосмотром, пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в "Спартак" и что вместе мы добьемся многого», — приводит слова Хендрикса пресс-служба «Спартака».