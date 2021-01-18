Фенербахче — Анкарагюджю: смотреть онлайн, прямая трансляция 18.01.2021

В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Анкарагюджю» — «Фенербахче» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фенербахче» — «Анкарагюджю». Коэффициент ставки — 1.83.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Фенербахче»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» — «Анкарагюджю».

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