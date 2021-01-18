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    Конте: Чтобы обыграть «Ювентус», нужно показать отличную игру

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    Главный тренер «Интера» Антонио Конте дал комментарий победе в матче 18-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:0).

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Чтобы обыграть такую ​​команду, как "Ювентус", нужно показать отличную игру. Нам это удалось. Игроки точно следовали плану. Такие игры позволяют понять, что мы находимся на правильном пути.

    Я по-прежнему считаю, что "Ювентус" впереди не только "Интера", но всех других клубов, но мы работаем над сокращением этого отрыва.

    Это важный шаг к тому, чтобы научиться чувствовать вкус крови и убивать игру. За свою тренерскую карьеру я ни разу не обыгрывал "Ювентус". Меня всегда разносили, но заслуженно, так что это прогресс», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

    «Интер» набрал 40 очков и догнал лидирующий «Милан», у которого столько же очков и игра в запасе. «Ювентус» с 33 очками остался на пятой позиции.

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