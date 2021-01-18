Конте: Чтобы обыграть «Ювентус», нужно показать отличную игру

Главный тренердал комментарий победе в матче 18-го тура Серии А с(2:0).

«Чтобы обыграть такую ​​команду, как "Ювентус", нужно показать отличную игру. Нам это удалось. Игроки точно следовали плану. Такие игры позволяют понять, что мы находимся на правильном пути.

Я по-прежнему считаю, что "Ювентус" впереди не только "Интера", но всех других клубов, но мы работаем над сокращением этого отрыва.

Это важный шаг к тому, чтобы научиться чувствовать вкус крови и убивать игру. За свою тренерскую карьеру я ни разу не обыгрывал "Ювентус". Меня всегда разносили, но заслуженно, так что это прогресс», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

«Интер» набрал 40 очков и догнал лидирующий «Милан», у которого столько же очков и игра в запасе. «Ювентус» с 33 очками остался на пятой позиции.