Страсбург — Сент-Этьен: смотреть онлайн, прямая трансляция 17.01.2021

В 17:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Страсбург» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Страсбург» — «Сент-Этьен». Коэффициент ставки — 1.88.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сент-Этьен»).

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