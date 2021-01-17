Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 17.01.2021

В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Тоттенхэм»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм».

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