Ницца — Бордо — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

Последний матч между собой: «Бордо» — «Ницца» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ницца» — «Бордо». Коэффициент ставки — 1.65.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ницца»).
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