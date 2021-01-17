Ницца — Бордо — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

В 17:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Бордо» — «Ницца» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ницца» — «Бордо». Коэффициент ставки — 1.65.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ницца»).

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