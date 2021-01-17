Наполи — Фиорентина: смотреть онлайн, прямая трансляция 17.01.2021

Последний матч между собой: «Наполи» — «Фиорентина» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Фиорентина». Коэффициент ставки — 1.57.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Наполи»).
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