Наполи — Фиорентина: смотреть онлайн, прямая трансляция 17.01.2021

В 14:30 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Наполи» — «Фиорентина» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Фиорентина». Коэффициент ставки — 1.57.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Наполи»).

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