Нант — Ланс — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

Последний матч между собой: «Ланс» — «Нант» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нант» — «Ланс». Коэффициент ставки — 1.93.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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