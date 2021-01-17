СМИ: Манджукич подпишет с «Миланом» контракт до конца сезона

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии»продолжит карьеру в «Милане», сообщил в своем Twitter журналист Николо Скира.

Переговоры между сторонами близки к завершению. Контракт 34-летнего форварда с «россонери» будет рассчитан до конца текущего сезона.

Хорват перейдет в «Милан» в качестве свободного агента. В июле он покинул катарский «Аль-Духаиль», который на данный момент является последним клубом в его карьере.

Напомним, игроком в последнее время интересовались клубы из России. Осенью прошлого года нападающего хотел подписать «Локомотив», а недавно в СМИ была информация об интересе со стороны «Спартака» и ЦСКА.