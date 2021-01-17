Манчестер Сити — Кристал Пэлас — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Сити»).
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