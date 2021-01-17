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    Ливерпуль — Манчестер Юнайтед — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

    Ливерпуль — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

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    В 19:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

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    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.64.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ливерпуль»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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