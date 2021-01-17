Ливерпуль — Манчестер Юнайтед — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

В 19:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.64.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ливерпуль»).

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