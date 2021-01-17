Лион — Метц: смотреть онлайн, прямая трансляция 17.01.2021

В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Метц» — «Лион» 1:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Метц». Коэффициент ставки — 1.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лион»).

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