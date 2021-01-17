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    Денизлиспор — Хатайспор — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

    Денизлиспор — Хатайспор: онлайн-трансляция матча начнется в 13:30

    Футбол
    В 13:30 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч «Денизлиспор» — «Хатайспор».

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    Последний матч между собой: «Хатайспор» — «Денизлиспор» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Денизлиспор»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Денизлиспор» — «Хатайспор».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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