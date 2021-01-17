Бешикташ — Галатасарай: смотреть онлайн, прямая трансляция 17.01.2021

В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Галатасарай» — «Бешикташ» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бешикташ» — «Галатасарай». Коэффициент ставки — 1.78.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бешикташ»).

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