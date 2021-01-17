Барселона — Атлетик — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

В 23:00 в Суперкубоке Испании начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетик» — «Барселона» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Барселона»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетик».

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