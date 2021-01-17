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    Аталанта — Дженоа — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

    Аталанта — Дженоа: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Серия A Аталанта Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 в итальянской Серии А начнётся матч «Аталанта» — «Дженоа».

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    Последний матч между собой: «Аталанта» — «Дженоа» 2:2 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аталанта» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 1.70.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Аталанта»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Дженоа».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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