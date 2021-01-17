Аталанта — Дженоа — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

В 20:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Аталанта» — «Дженоа» 2:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аталанта» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Аталанта»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Дженоа».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.