Аталанта — Дженоа — смотреть онлайн прямую трансляцию 17.01.2021

Последний матч между собой: «Аталанта» — «Дженоа» 2:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аталанта» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 1.70.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Аталанта»).
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