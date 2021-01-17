Айнтрахт Ф — Шальке 04: смотреть онлайн, прямая трансляция 17.01.2021

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Шальке 04» 2:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Шальке 04». Коэффициент ставки — 1.64.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Айнтрахт Ф»).
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