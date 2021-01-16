Вольфсбург — РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция 16.01.2021

В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «РБ Лейпциг»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг».

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