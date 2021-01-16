Вердер — Аугсбург — смотреть онлайн прямую трансляцию 16.01.2021

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Вердер» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вердер» — «Аугсбург». Коэффициент ставки — 1.59.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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