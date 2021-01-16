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    Штутгарт — Боруссия М — смотреть онлайн прямую трансляцию 16.01.2021

    Штутгарт — Боруссия М: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Бундеслига Штутгарт Боруссия М Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 20:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Штутгарт» — «Боруссия М».

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    Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Боруссия М» 1:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия М» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» — «Боруссия М».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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