Штутгарт — Боруссия М — смотреть онлайн прямую трансляцию 16.01.2021

В 20:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Боруссия М» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия М» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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