Лидс — Брайтон энд Хоув Альбион: смотреть онлайн, прямая трансляция 16.01.2021

Последний матч между собой: «Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 1.67.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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