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    Лидс — Брайтон энд Хоув Альбион: смотреть онлайн, прямая трансляция 16.01.2021

    Лидс — Брайтон энд Хоув Альбион: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

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    В 18:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

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    Последний матч между собой: «Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 1.67.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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