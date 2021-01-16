Коньяспор — Гёзтепе: смотреть онлайн, прямая трансляция 16.01.2021

В 13:30 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Коньяспор» — «Гёзтепе» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Гёзтепе»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» — «Гёзтепе».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.