Карпин: Не проблема поставить 18-летнего футболиста, если он как минимум не будет портить игру

Главный тренер «Ростова»рассказал о доверии к молодым футболистам.

«С нами приехало достаточно много ребят молодых. То, что было в осенней части, было вызвано, не будем лукавить, большим количеством травм. Надеемся, что после сборов столько травм у нас уже не должно быть.

Но все зависит от них самих. Будут себя показывать, проявлять — для этого и приехали на сборы, будут доказывать, что они достойны и сильнее кого-то.

Для меня вообще не проблема поставить 18-летнего футболиста играть, если он как минимум не будет портить, а возможно, и улучшит игру», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».