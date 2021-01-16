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    Карпин: Не проблема поставить 18-летнего футболиста, если он как минимум не будет портить игру

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о доверии к молодым футболистам.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «С нами приехало достаточно много ребят молодых. То, что было в осенней части, было вызвано, не будем лукавить, большим количеством травм. Надеемся, что после сборов столько травм у нас уже не должно быть.

    Но все зависит от них самих. Будут себя показывать, проявлять — для этого и приехали на сборы, будут доказывать, что они достойны и сильнее кого-то.

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    • Для меня вообще не проблема поставить 18-летнего футболиста играть, если он как минимум не будет портить, а возможно, и улучшит игру», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

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