Истанбул Башакшехир — Сивасспор — смотреть онлайн прямую трансляцию 16.01.2021

В 16:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Истанбул Башакшехир» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Сивасспор». Коэффициент ставки — 3.84.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Сивасспор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «Сивасспор».

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