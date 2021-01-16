Хоффенхайм — Арминия: смотреть онлайн, прямая трансляция 16.01.2021

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Арминия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Хоффенхайм»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Арминия».

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