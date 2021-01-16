Фулхэм — Челси: смотреть онлайн, прямая трансляция 16.01.2021

В 20:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Челси» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.36.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фулхэм»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Челси».

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