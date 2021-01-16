Бристоль Сити — Престон Норт Энд: смотреть онлайн, прямая трансляция 16.01.2021

Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Престон Норт Энд»).
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