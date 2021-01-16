Боруссия Д — Майнц — смотреть онлайн прямую трансляцию 16.01.2021

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Майнц» 0:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Майнц» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.58.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.
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