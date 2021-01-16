Борнмут — Лутон Таун — смотреть онлайн прямую трансляцию 16.01.2021

Последний матч между собой: «Лутон Таун» — «Борнмут» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Лутон Таун». Коэффициент ставки — 1.57.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Борнмут»).
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