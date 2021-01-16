Болонья — Верона — смотреть онлайн прямую трансляцию 16.01.2021

В 17:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Болонья» — «Верона» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Верона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.60.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Верона»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Болонья» — «Верона».

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