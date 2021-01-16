Анже — ПСЖ — смотреть онлайн прямую трансляцию 16.01.2021

В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Анже» 6:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анже» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «ПСЖ»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Анже» — «ПСЖ».

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