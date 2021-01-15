Унион — Байер: смотреть онлайн, прямая трансляция 15.01.2021

Последний матч между собой: «Байер» — «Унион» 3:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Байер». Коэффициент ставки — 2.17.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Байер»).
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