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    Унион — Байер: смотреть онлайн, прямая трансляция 15.01.2021

    Унион — Байер: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

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    В 22:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Унион» — «Байер».

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    Последний матч между собой: «Байер» — «Унион» 3:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Байер». Коэффициент ставки — 2.17.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Байер»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Унион» — «Байер».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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