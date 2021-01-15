Монпелье — Монако — смотреть онлайн прямую трансляцию 15.01.2021

Последний матч между собой: «Монако» — «Монпелье» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монпелье» — «Монако». Коэффициент ставки — 1.64.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монпелье»).
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