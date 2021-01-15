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    Фернандеш — лучший игрок декабря в АПЛ

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком декабря в английской Премьер-лиге, информирует официальный сайт турнира.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    В прошлом месяце португалец провел шесть матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

    Фернандеш стал первым игроком в истории, выигравшим награду игроку месяца в АПЛ четыре раза в календарном году. Ранее это удалось ему в феврале, июне и ноябре 2020 года.

    «Три гола и четыре голевые передачи — это был замечательный месяц. Забивать голы и помогать своим товарищам по команде — это прекрасно.

    Вместе с "Манчестер Юнайтед" я хочу добиться других трофеев и наград, но я действительно счастлив войти в историю», — заявил Фернандеш.

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