Фернандеш — лучший игрок декабря в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»признан лучшим игроком декабря в английской Премьер-лиге, информирует официальный сайт турнира.

В прошлом месяце португалец провел шесть матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Фернандеш стал первым игроком в истории, выигравшим награду игроку месяца в АПЛ четыре раза в календарном году. Ранее это удалось ему в феврале, июне и ноябре 2020 года.

«Три гола и четыре голевые передачи — это был замечательный месяц. Забивать голы и помогать своим товарищам по команде — это прекрасно.

Вместе с "Манчестер Юнайтед" я хочу добиться других трофеев и наград, но я действительно счастлив войти в историю», — заявил Фернандеш.