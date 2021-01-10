Удинезе — Наполи — смотреть онлайн прямую трансляцию 10.01.2021

В 17:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Наполи» — «Удинезе» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Удинезе» — «Наполи». Коэффициент ставки — 1.87.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Удинезе»).

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