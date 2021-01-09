Фрайбург — Кёльн — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кёльн» — «Фрайбург» 4:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фрайбург»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» — «Кёльн».

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