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    Фрайбург — Кёльн — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

    Фрайбург — Кёльн: онлайн-трансляция матча начнется в 17:30

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    В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Фрайбург» — «Кёльн».

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    Последний матч между собой: «Кёльн» — «Фрайбург» 4:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фрайбург»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» — «Кёльн».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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