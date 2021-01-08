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    «Реал» определился с будущим сменщиком Зидана

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    «Реал» определился с кандидатурой, которая заменит на посту главного тренера клуба Зинедина Зидана, информирует AS.

    Рауль

    Как передает источник, «Королевский клуб» принял решение сделать ставку на своего легендарного футболиста Рауля Гонсалеса.

    Сейчас 43-летний Рауль тренирует вторую команду «Реала». В прошлом году он победил в Юношеской лиге УЕФА.

    В составе «Реала» Рауль шесть раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал суперкубок страны, дважды побеждал в Лиге чемпионов, два раза выигрывал Межконтинентальный кубок и один раз — Суперкубка УЕФА. Он занимает второе место в списке бомбардиров клуба, имея 324 гола. 0

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