«Реал» определился с будущим сменщиком Зидана

определился с кандидатурой, которая заменит на посту главного тренера клуба, информирует AS.

Как передает источник, «Королевский клуб» принял решение сделать ставку на своего легендарного футболиста Рауля Гонсалеса.

Сейчас 43-летний Рауль тренирует вторую команду «Реала». В прошлом году он победил в Юношеской лиге УЕФА.

В составе «Реала» Рауль шесть раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал суперкубок страны, дважды побеждал в Лиге чемпионов, два раза выигрывал Межконтинентальный кубок и один раз — Суперкубка УЕФА. Он занимает второе место в списке бомбардиров клуба, имея 324 гола. 0