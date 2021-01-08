Астон Вилла — Ливерпуль — смотреть онлайн прямую трансляцию 08.01.2021

В 22:45 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 7:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 1.86.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Ливерпуль»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

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