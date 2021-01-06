ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМРоссийский провал и североамериканский триумф
  • 17:33
    • Российские лыжники заняли весь пьедестал в пасьюте на «Тур де Ски»
  • 16:35
    • Ступак одержала победу в гонке преследования на «Тур де Ски»
  • 17:51
    • «Спартак» прервал трехматчевую серию поражений
  • 16:51
    • «Сантос» стал партнером Konami
  • 16:49
    • Де Брейне отклонил предложение «МанСити» о подписании нового контракта
    Все новости спорта

    Наполи — Специя: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.01.2021

    Наполи — Специя: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Серия A Наполи Специя Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 в итальянской Серии А начнётся матч «Наполи» — «Специя».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Наполи» — «Специя» 3:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Специя». Коэффициент ставки — 1.58.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Наполи»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Специя».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Страховка 50$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манкунианском дерби снова будет мало голов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удастся ли «Барсе» победить в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Насколько успешным будет дебют Почеттино?
  • «Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры