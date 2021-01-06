Наполи — Специя: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.01.2021

В 20:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Наполи» — «Специя» 3:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Специя». Коэффициент ставки — 1.58.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Наполи»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Специя».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0