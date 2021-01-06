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    Антальяспор — Фатих Карагюмрюк — смотреть онлайн прямую трансляцию 06.01.2021

    Антальяспор — Фатих Карагюмрюк: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол
    В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч «Антальяспор» — «Фатих Карагюмрюк».

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    Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Фатих Карагюмрюк» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фатих Карагюмрюк»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Антальяспор» — «Фатих Карагюмрюк».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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