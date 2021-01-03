Бавария — Майнц — смотреть онлайн прямую трансляцию 03.01.2021

В 20:00 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Майнц» — «Бавария» 1:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Майнц» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бавария»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Майнц».

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