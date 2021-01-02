Вильярреал — Леванте — смотреть онлайн прямую трансляцию 02.01.2021

В 16:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Леванте» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Леванте» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вильярреал»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Леванте».

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