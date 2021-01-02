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    Пиоли: Мы будем работать и вернемся в Лигу чемпионов

    Футбол Футбол Италии Милан
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что команда настроена на серьезную работу и хочет вернуться в Лигу чемпионов.

    Стефано Пиоли
    Стефано Пиоли

    «Мы будем работать над улучшением. И да, вернемся в Лигу чемпионов. Клуб ни о чем не просил, они не хотят на нас давить.

    Мальдини, Массара и Газидис создали для нас идеальные условия работы: они выдающиеся. Но мы все понимаем, что должны сделать все, чтобы вернуть "Милан" туда, где он должен быть, в Лиге чемпионов. Этого турнира слишком долго не хватало, это наше место, и мы можем это сделать.

    Сейчас есть энтузиазм, есть серьезность и компактность. У нас сильная, сплоченная и гордая команда. Те, кто прибыл в январе прошлого года, Ибрагимович и Кьяер, подали пример, и это помогло нам изменить ситуацию», — цитирует Пиоли Football Italia. 0

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